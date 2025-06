GNW-News: Bird kehrt nach Deutschland zurück - Start in München, Würzburg und Reutlingen

^MÜNCHEN, Deutschland, June 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bird ist zurück in

Deutschland und bringt seine nachhaltige, vernetzte Mikromobilität wieder in

deutsche Städte. Der offizielle Neustart beginnt in München - einem der

fortschrittlichsten Mobilitätszentren Europas - und folgt auf die erfolgreichen

Rollouts in Würzburg und Reutlingen im April diesen Jahres.

Die Rückkehr erfolgt in einer Phase dynamischen Wachstums für Bird: Weltweit

setzen Städte zunehmend auf Mikromobilität, um Verkehrsprobleme zu entschärfen,

Emissionen zu senken und den Zugang zu nachhaltiger Mobilität zu verbessern.

Unter dem Leitsatz More People, More Places, More Ways treibt Bird die Vision

einer vernetzten, umweltfreundlichen urbanen Mobilität weiter voran - in enger

Partnerschaft mit Städten und Gemeinden.

Strategischer Neustart in drei Städten

München, Würzburg und Reutlingen wurden gezielt aufgrund ihrer starken

operativen Voraussetzungen, regionalen Partnerschaften und klaren

Mobilitätsziele ausgewählt. Alle drei Städte zeigen großes Engagement für

alternative Verkehrslösungen - ein Umfeld, in dem Birds moderne Flotten und

nutzerzentrierter Ansatz besonders wirksam zur Geltung kommen.

?Wir freuen uns sehr, wieder Teil des urbanen Mobilitätsmixes in Deutschland zu

sein", sagt Michael Washinushi, Co-CEO bei Bird und Spin. Die Zusammenarbeit mit

Städten wie München zeigt unser anhaltendes Engagement für moderne, sichere und

nachhaltige Verkehrssysteme."

Flottenübersicht:

* Würzburg: 200 Fahrzeuge

* Reutlingen: 150 Fahrzeuge

* München: rund 3.000 Fahrzeuge

Diese Expansion unterstreicht Birds kontinuierliche Investitionen in innovative

Fahrzeuge, datenbasierte Flottensteuerung und starke Partnerschaften mit

Städten. Ziel ist es, Mikromobilität als festen Bestandteil im Alltag urbaner

Mobilität zu etablieren.

Über Bird

Bird ist ein globaler Vorreiter im Bereich Mikromobilität und revolutioniert

urbane Fortbewegung - Fahrt für Fahrt. In über 200 Städten weltweit stellt Bird

E-Scooter und E-Bikes zum Teilen bereit und macht so nachhaltige Mobilität

zugänglich für alle. In enger Zusammenarbeit mit Kommunen entwickelt Bird

integrierte, effiziente Mobilitätslösungen - für lebenswerte Städte und eine

saubere Zukunft.

Contact information:

Bird

press@bird.co

°