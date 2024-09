GoPro Aktie News: GoPro am Nachmittag stärker

Notierung im Blick

Die Aktie von GoPro zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die GoPro-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 1,25 USD.

Die GoPro-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 1,25 USD. Die GoPro-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,25 USD an. Bei 1,25 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 29.388 GoPro-Aktien gehandelt.

Am 15.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,80 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 204,82 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.08.2024 Kursverluste bis auf 1,16 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 6,83 Prozent würde die GoPro-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

GoPro-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

GoPro veröffentlichte am 06.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,31 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. GoPro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 186,22 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 22,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 241,02 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte GoPro am 07.11.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -1,063 USD je GoPro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

Erste Schätzungen: GoPro gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

GoPro-Aktie schwächelt dennoch stark: GoPro übertrifft die Erwartungen

Ausblick: GoPro präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel