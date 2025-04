DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag mit Abschlägen

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittwochmittag mit Verlusten

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Nachmittag südwärts

Zurückhaltung in Zürich: So performt der SMI aktuell

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX verbucht am Mittwochnachmittag Abschläge

United Parcel Service (UPS) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know

Heute im Fokus

Siemens: Übernahme von Dotmatics. Roche setzt in der Krebsdiagnostik auf Next Generation Sequencing. Henkel: Verkauf von Handelsmarken in Nordamerika früher als erwartet. ProSiebenSat.1-Aktie: MFE legt Angebot vor. Nintendo Switch 2 kommt am 5. Juni. GRENKE verkauft Factoringgeschäft in die Schweiz. Sanofis Rilzabrutinib mit FDA-Einstufung für seltene Krankheiten. Jungheinrich gründet Risikokapital-Tochter.