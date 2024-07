GoPro Aktie News: GoPro am Nachmittag auf grünem Terrain

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von GoPro. Im NASDAQ-Handel gewannen die GoPro-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die GoPro-Aktie konnte um 15:46 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 1,66 USD. Der Kurs der GoPro-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,67 USD zu. Bei 1,66 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 20.256 GoPro-Aktien den Besitzer.

Am 19.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,45 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 168,58 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,29 USD. Dieser Wert wurde am 28.06.2024 erreicht. Mit Abgaben von 22,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte GoPro 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

GoPro gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GoPro -0,19 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 155,47 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 11,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 174,72 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte GoPro am 01.08.2024 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass GoPro 2024 einen Verlust in Höhe von -0,277 USD je Aktie ausweisen dürften.

