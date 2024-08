GoPro Aktie News: GoPro tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von GoPro. Kaum Ausschläge verzeichnete die GoPro-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte zuletzt bei 1,31 USD.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Kurs von 1,31 USD zeigte sich die GoPro-Aktie im NASDAQ-Handel um 15:51 Uhr kaum verändert. Die GoPro-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,32 USD an. Die GoPro-Aktie sank bis auf 1,31 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,31 USD. Von der GoPro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 28.243 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,94 USD. Dieser Kurs wurde am 25.08.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GoPro-Aktie mit einem Kursplus von 200,38 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.08.2024 bei 1,16 USD. Abschläge von 11,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte GoPro 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 06.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,31 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,11 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 22,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 186,22 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 241,02 Mio. USD in den Büchern gestanden.

GoPro dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 präsentieren.

Laut Analysten dürfte GoPro im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -1,063 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

Erste Schätzungen: GoPro gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

GoPro-Aktie schwächelt dennoch stark: GoPro übertrifft die Erwartungen

Ausblick: GoPro präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel