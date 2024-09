GoPro Aktie News: GoPro am Freitagnachmittag kaum verändert

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von GoPro hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die GoPro-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 1,30 USD.

Mit einem Kurs von 1,30 USD zeigte sich die GoPro-Aktie im NASDAQ-Handel um 15:48 Uhr kaum verändert. Kurzfristig markierte die GoPro-Aktie bei 1,31 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die GoPro-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,28 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,28 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 36.798 GoPro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,80 USD erreichte der Titel am 15.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 191,92 Prozent Plus fehlen der GoPro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,16 USD. Dieser Wert wurde am 08.08.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass GoPro-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete GoPro 0,000 USD aus.

GoPro ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. GoPro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,31 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 22,74 Prozent zurück. Hier wurden 186,22 Mio. USD gegenüber 241,02 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2024 terminiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --1,063 USD je GoPro-Aktie.

