Halo Labs-Aktie aktuell: Halo Labs mit Abschlägen

Die Halo Labs-Aktie gab im Frankfurt-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 0,045 EUR nach. Bei 0,042 EUR markierte die Halo Labs-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 0,044 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 1.968.323 Halo Labs-Aktien den Besitzer.

Am 28.11.2019 00:00:00 markierte das Papier bei 0,294 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.10.2020 00:00:00 bei 0,019 EUR.

Die Halo Labs Inc Registered Shs Aktie wird unter der ISIN CA4063721027 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Halo Labs Inc Registered Shs ist ein Unternehmen aus Kanada.

