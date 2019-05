Goldman Sachs: So könnte es im Handelskrieg jetzt weitergehen

Paukenschlag am Wochenende: US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, die Zölle auf chinesische Importe von zehn auf 25 Prozent anheben zu wollen. Das bringt die aktuell laufenden Verhandlungen zwischen den beiden Ländern in Gefahr.

....of additional goods sent to us by China remain untaxed, but will be shortly, at a rate of 25%. The Tariffs paid to the USA have had little impact on product cost, mostly borne by China. The Trade Deal with China continues, but too slowly, as they attempt to renegotiate. No!