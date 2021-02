HansaMatrix AS hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

HansaMatrix AS äußerte sich am 19.02.2021 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,220 EUR. Im Vorjahr waren 0,120 EUR je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 22,95 Millionen EUR, gegenüber 24,60 Millionen EUR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 6,71 Prozent präsentiert.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust von 0,220 EUR je Aktie sowie einem Umsatz von 22,95 Millionen EUR gelegen.

Redaktion finanzen.net