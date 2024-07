Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Heidelberg Materials im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 102,40 EUR zu.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 102,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 102,70 EUR. Bei 102,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 125.459 Stück.

Am 13.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 103,60 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Heidelberg Materials-Aktie 1,17 Prozent zulegen. Am 21.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,24 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 36,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,24 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 3,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 116,33 EUR.

Am 19.03.2020 legte Heidelberg Materials die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,71 EUR, nach 1,71 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Heidelberg Materials wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Heidelberg Materials rechnen Experten am 05.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Heidelberg Materials ein EPS in Höhe von 11,56 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

