Hemispherx Biopharma: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hemispherx Biopharma präsentierte in der am 26.03.2020 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2019 endete.

Das EPS lag bei -0,310 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,320 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 62,50 Prozent auf 0,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,2 Millionen USD gelegen.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 3,250 USD gegenüber -4,950 USD im Vorjahr verkündet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Hemispherx Biopharma mit einem Umsatz von insgesamt 0,18 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,37 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um -51,35 Prozent verringert.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Verlust von 2,787 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 0,25 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.net