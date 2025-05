Nach Fed-Entscheid: DAX nimmt Rekord ins Visier -- Verhaltene Kauflaune in Asien -- Siemens-Tochter Fluence Energy enttäuscht -- QIAGEN: Aktienrückkauf -- Siemens Energy erwartet Zollbelastungen

Für zusätzliche Impulse könnte eine für Donnerstag angesetzte Pressekonferenz von Präsident Trump sorgen. Er kündigte dort ein "bedeutendes" Handelsabkommen mit einem "großen und hoch angesehenen Land" an. Laut einem Bericht der New York Times, der sich auf drei informierte Quellen beruft, handelt es sich dabei um ein Abkommen mit Großbritannien. Es wäre das erste Handelsabkommen mit einem wichtigen US-Partner seit der Einführung umfangreicher Strafzölle durch Trump.

Am Donnerstag könnte der deutsche Leitindex einen neuen Versuch unternehmen, sich seinem Rekordhoch zu nähern. Bereits zu Wochenbeginn war der Index dem Rekord nähergekommen, bevor die Unsicherheiten rund um die Kanzlerwahl am Dienstag die Aufwärtsbewegung bremsten.

Der DAX hatte am Vortag 0,58 Prozent leichter bei 23.115,96 Zählern geschlossen. Der TecDAX ging 0,38 Prozent schwächer bei 3.683,08 Stellen in den Feierabend.

Am deutschen Aktienmarkt könnten am Donnerstag leichte Gewinne zu sehen sein.

An der Wall Street ginh es zur Wochenmitte nach oben.

Der Dow Jones stieg anfänglich 0,31 Prozent höher bei 40.956,08 Punkten in den Handel ein und verteidigte die Gewinnzone im Verlauf weiter. Mit einem Plus von 0,70 Prozent ging es bei 41.112,90 Punkten in den Feierabend.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete 0,1 Prozent stärker bei 17.706,83 Zählern in den Tag. Er fiel im Anschluss ins Minus, konnte die Gewinnzone aber zurück erobern und schlussendlich 0,27 Prozent höher bei 17.738,16 Zählern schließen.

Erstmals seit dem Beginn einer massiven US-Zolloffensive Anfang April, die von Präsident Donald Trump angestoßen wurde, zeichnen sich hochrangige Gespräche zwischen den USA und China ab. US-Finanzminister Scott Bessent plant am 8. Mai eine Reise in die Schweiz, wo er auch mit einem ranghohen Vertreter der chinesischen Wirtschaft zusammentreffen soll. Offiziell wurde bislang nicht bestätigt, um wen es sich handelt. Aus chinesischen Regierungskreisen heißt es jedoch, dass Vize-Ministerpräsident He Lifeng das Gespräch mit Bessent führen wird. Seit der Eskalation des Handelskonflikts haben die USA auf chinesische Importe zusätzliche Zölle von bis zu 145 Prozent erhoben. China reagierte seinerseits mit Gegenzöllen von bis zu 125 Prozent auf US-Waren.

Am Abend informierte zudem die US-Notenbank Fed über ihren jüngsten Zinsentscheid. Wie erwartet haben die Währungshüter keine Zinsanpassungen vorgenommen. Zugleich warnten die Währungshüter vor den wachsenden Risiken einer höheren Arbeitslosigkeit und einer höheren Inflation. "Die Unsicherheit über die wirtschaftlichen Aussichten hat weiter zugenommen", hieß es im Statement. Es ist die erste Sitzung, seitdem US-Präsident Donald Trump seine Zollerhöhungen verkündet hat.

