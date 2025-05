10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX fester erwartet

Der DAX dürfte mit Gewinnen starten und könnte sogar sein Rekordhoch wieder ins Visier nehmen.

2. Börsen in Fernost fester

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich auch am Donnerstag mehrheitlich in Grün. In Tokio legt der Nikkei 225 zwischenzeitlich 0,48 Prozent auf 36.954,78 Punkte zu. Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite daneben zeitweise 0,16 Prozent auf 3.348,14 Zähler. In Hongkong zieht der Hang Seng daneben zeitweise um 0,58 Prozent auf 22.823,79 Punkte an.

3. Siemens-Tochter Fluence Energy enttäuscht auf ganzer Linie

Fluence Energy, ein weltweit operierendes Unternehmen für Energiespeichertechnologien, hat über seine Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Quartal berichtet. Zur Nachricht

4. Bilanzen im Blick: D-Wave, Peloton, SoundHound, Coinbase und Pinterest öffnen ihre Bücher

Mit Quartalszahlen warten am heutigen Donnerstag in den USA unter anderem D-Wave Quantum, Peloton, SoundHound AI, Coinbase und Pinterest auf. Was Analysten erwarten

5. Rheinmetall nach gutem Quartal optimistisch für weiteren Jahresverlauf

Rheinmetall hat angesichts der hohen Nachfrage nach Wehrtechnik sowohl den Umsatz als auch den Gewinn im ersten Quartal deutlich erhöht und sich optimistisch für den weiteren Jahresverlauf geäußert. Zur Nachricht

6. Siemens-Energy: Umsatz und Gewinn springen an - begrenzte US-Zollbelastung erwartet

Der Energietechnikkonzern Siemens Energy erwartet im Zusammenhang mit der US-Zollpolitik aktuell nur eine begrenzte Auswirkung auf seine Geschäfte. Zur Nachricht

7. Infineon-Aktie nach gesenkter Prognose deutlich im Sinkflug - Trump-Effekt

Die US-Zollpolitik und der in der Folge deutlich schwächere US-Dollar machen dem Chiphersteller Infineon einen Strich durch die Jahresrechnung. Zur Nachricht

8. US-Regierung kippt Exportbeschränkungen für KI-Technologie

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump wird die unter seinem Vorgänger Joe Biden beschlossenen Einschränkungen für den Export von KI-Technologie nicht in Kraft treten lassen. Zur Nachricht

9. Ölpreise höher

Die Ölpreise zeigen sich am Donnerstag mit Gewinnen: Brent kostet 61,55 US-Dollar je Barrel, WTI wird bei 58,53 US-Dollar je Aktie gehandelt.

10. Euro gibt leicht nach

Der Euro kostet am Morgen 1,1308 US-Dollar und damit etwas weniger.