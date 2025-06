Starten Sie mit unserem Webinar am Montagmorgen um 9 Uhr gut gerüstet in die neue Börsenwoche

23.06.25 06:30 Uhr Werbemitteilung unseres Partners

finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Sichern Sie sich zum Wochenbeginn einen Informationsvorsprung. Mit unserem Webinar “Märkte im Fokus” starten Sie kompakt informiert in die Handelswoche. Los geht’s immer montags um 9 Uhr! Lassen Sie sich eine ausführliche Technische Analyse von DAX & Co. nicht entgehen! Melden Sie sich jetzt kostenfrei für einen der begehrten Plätze an.

Wer­bung

Person analyzing a financial dashboard with key performance indicators (KPI) and business intelligence (BI) charts with a business district cityscape in background istock Webinar Märkte im Fokus Aktueller Link

Bildquellen: SocGen