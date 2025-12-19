DAX24.297 +0,4%Est505.767 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,70 +4,7%Nas23.242 +1,0%Bitcoin75.495 +3,5%Euro1,1719 -0,1%Öl60,09 +0,6%Gold4.344 +0,3%
Ölpreise legen zu

19.12.25 15:44 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Freitag nach anfänglichen Verlusten etwas zugelegt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar stieg um 40 Cent auf 60,22 US-Dollar. Ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Januar kostete 56,56 Dollar und damit 41 Cent mehr.

Nach Angriffen der Ukraine auf die russische Schattenflotte legten die Preise zu. Der ukrainische Geheimdienst hat nach eigenen Angaben einen Frachter auf dem Mittelmeer angegriffen. Betroffen ist ein Tanker, der angeblich zur russischen Schattenflotte gehört. Mit der Schattenflotte versucht Russland westliche Sanktionen zu umgehen.

Im Vergleich zum Wochenstart geben die Ölpreise jedoch nach. Der dominierende Faktor am Ölmarkt sei derzeit definitiv der Fokus auf ein strukturelles Überangebot, sagte etwa Haris Khurshid, Chief Investment Officer bei Karobaar Capital LP in Chicago. Die sich einstellende Grundüberzeugung, dass der Markt mit einer Ölschwemme konfrontiert sei, lasse geopolitische Themen und Risiken wie den Ukrainekrieg oder Venezuela in den Hintergrund treten./jsl/nas