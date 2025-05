Nach Zahlen

Für die HENSOLDT-Aktie senken am Donnerstag mehrere Analysten den Daumen, nachdem bereits am Vortag das Analysehaus Jefferies den schleppenden Jahresstart des Rüstungskonzerns bemängelt hatte.

• HENSOLDT enttäuscht mit Quartalsbilanz

• Analysten stufen ab

• Kursziele signalisieren jedoch teils erhebliches Aufwärtspotenzial

Der Rüstungskonzern HENSOLDT hatte am Mittwoch seine Bücher für das erste Quartal geöffnet. Zwar konnte das Unternehmen seinen Umsatz kräftig steigern und stellte auch für das Jahr 2030 deutlich mehr Umsatz in Aussicht als bisher, doch unter dem Strich zahlten sich die jüngsten Zuwächse nicht aus: Der Nettoverlust im ersten Quartal wurde massiv auf 30 Millionen Euro ausgeweitet.

Bei Anlegern kam dies nicht gut an und sie ließen die HENSOLDT-Aktie am Mittwoch via XETRA letztlich um 1,00 Prozent auf 69,10 Euro fallen. Am Donnerstag kann sich das Papier im XETRA-Handel jedoch wieder etwas erholen und steigt zeitweise um 0,72 Prozent auf 69,60 Euro. Der Handel verläuft jedoch bislang recht volatil mit mehreren Vorzeichenwechseln.

Für Unsicherheit unter den Anlegern dürften wohl auch neue Analystenkommentare zu dem Papier sorgen, die mit gestrichenen Kaufempfehlungen aber auch Kurszielerhöhungen einhergingen.

Analysten werden für HENSOLDT skeptischer

Bereits am Mittwoch hatte Jefferies-Analystin Chloe Lemarie nach der Zahlenvorlage den schleppenden Jahresstart von HENSOLDT bemängelt und ihr "Underperform"-Rating für den Anteilsschein bestätigt. Auch das Kursziel beließ sie unverändert bei 60 Euro.

Am Donnerstag zogen nun weitere Analysten mit neuen Einschätzungen für die HENSOLDT-Aktie nach. Dabei strichen sowohl die Experten von Warburg Research als auch von Oddo BHF ihr Kaufvotum für das Papier.

Das Analysehaus Warburg Research stufte die HENSOLDT-Aktie von "Buy" auf "Hold" ab, während die Oddo-Analysten das "Outperform"-Rating strichen und das Papier nun mit "Neutral" bewerten. Das Kursziel hoben beide Analysehäuser jedoch an - und liegen mit ihren neuen Zielen für den Anteilsschein nun teils deutlich über dem Kursziel von Jefferies.

So sieht Warburg Research die Aktie des Rüstungskonzerns zukünftig nun bei 71 Euro, nach zuvor 69 Euro. Die neuen Ziele bis 2030 seien jedoch bereits eingepreist, schrieb Analyst Christian Cohrs am Donnerstag in seiner Neubewertung.

Bei Oddo BHF sieht man das offenbar anders und geht davon aus, dass das HENSOLDT-Papier bis auf 78 Euro steigen könne. Auch hier hatte das alte Kursziel bei 69 Euro gelegen. Besonders letztere Experten trauen dem Anteilsschein somit vom aktuellen Niveau aus eine kräftige Rally zu, die ihn wieder nahe an sein Rekordhoch von 81,00 Euro heranführen könnte.

