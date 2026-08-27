DAX 26.542 +0,7%ESt50 6.476 +0,8%MSCI World 4.993 +0,4%Top 10 Crypto 10,29 -1,7%Nas 26.571 +0,1%Bitcoin 68.042 -1,2%Euro 1,1642 -0,1%Öl 89,0 -0,8%Gold 4.607 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Höhere Exporte bescheren E-Auto-Bauer BYD Gewinnanstieg

Werte in diesem Artikel
Aktien
BYD Co. Ltd.
9.85 EUR -0.07 EUR -0.67 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

SHENZHEN (dpa-AFX) - Der chinesische Elektroautoriese BYD hat im zweiten Quartal vom zunehmenden Export seiner Fahrzeuge profitiert. Dabei kam dem Rivalen der deutschen Autobauer BMW, Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) und Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) auch die stärkere Nachfrage nach seinen teureren Modellen zugute. Trotz eines Umsatzrückgangs wuchs der Überschuss im Jahresvergleich um 30 Prozent auf 8,2 Milliarden chinesische Yuan (1,05 Mrd Euro), wie BYD am Freitag in Shenzhen mitteilte. Es war der erste Gewinnanstieg seit fünf Quartalen.

Werbung

Der Umsatz ging allerdings um drei Prozent auf knapp 195 Milliarden Yuan zurück. So hatte BYD mit einem Abschwung auf dem chinesischen Heimatmarkt zu kämpfen. Andererseits punktet der Hersteller mit seinen Autos inzwischen auch in anderen Ländern. In der EU und in Südamerika hatte BYD die Verkaufszahlen zuletzt deutlich gesteigert und dabei höhere Margen erzielt.

Mit dem Quartalsgewinn übertraf BYD die Erwartungen von Analysten leicht. Für das Unternehmen ist die Entwicklung von großer Bedeutung, nachdem der harte Wettbewerb mit anderen chinesischen Anbietern wie Geely und Xiaomi jahrelang an den Gewinnen gezehrt hatte./stw/mis/stk

Aktuelle BYD Aktie News

Werbung

BYD Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BYD nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.