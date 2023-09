Insidertrade bei All for One Group: So reagiert die Aktie

Anpassung im Portfolio

Ein Insider nimmt sich die All for One Group-Aktie vor.

Am 15.09.2023 tätigte bei All for One Group eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Die Transaktion wurde am 20.09.2023 publik gemacht. Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft - Fond Aquila 106, in enger Beziehung, agierte mit Blick auf den All for One Group-Anteilsschein optimistisch. Insgesamt wurden am 15.09.2023 12.091 Aktien zu je 41,35 EUR erworben. Im FSE-Handel kam die All for One Group-Aktie schlussendlich kaum vom Fleck und notierte bei 41,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung von All for One Group nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich 1,30 Prozent auf 38,90 EUR. Über FSE wurden im Handelsverlauf 200 All for One Group-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Insgesamt ist All for One Group aktuell 194,30 Mio. Euro wert. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 4.982.000 beziffert.

Bevor Knünz Invest Beteiligungs GmbH für Anteilsbewegungen sorgte, wurde am 12.09.2023 der letzte Insidertrade durchgeführt. in enger Beziehung, Knünz Invest Beteiligungs GmbH bei All for One Group, vergrößerte sein Investment um 13.000 Aktien für jeweils 39,25 EUR.

Redaktion finanzen.net