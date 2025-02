Investieren in volatilen Zeiten - Chancen erkennen, Risiken managen

Vermögensverwalter-Kolumne

In Zeiten, in denen die Finanzmärkte von Unsicherheit geprägt sind, fragen sich viele Anlegerinnen und Anleger: Wie kann ich mein Vermögen schützen und gleichzeitig Chancen nutzen?

Lassen Sie uns heute einen nüchternen Blick auf Strategien werfen, die in volatilen Marktphasen Stabilität und Wachstumspotenzial bieten.

Zunächst einmal: Volatilität ist nicht per se negativ. Sie schafft Gelegenheiten für diejenigen, die vorbereitet sind und einen kühlen Kopf bewahren. Hier sind einige Ansätze, die ich in turbulenten Zeiten für besonders wertvoll halte:

1. Diversifikation neu denken

Der alte Hut "Streuung mindert das Risiko" gilt nach wie vor, aber wir müssen ihn neu interpretieren. In einer globalisierten Wirtschaft reicht es nicht mehr, einfach Aktien verschiedener Branchen zu mischen. Echte Diversifikation bedeutet heute auch, über Anlageklassen, Regionen und Strategien hinweg zu denken. Konkret: Ergänzen Sie Ihr Portfolio um Elemente, die sich in Krisenzeiten bewährt haben. Dazu gehören beispielsweise Edelmetalle, Immobilien oder ausgewählte Rohstoffe. Auch alternative Investments wie Private Equity oder Infrastruktur können stabilisierend wirken - vorausgesetzt, Sie haben den langen Atem dafür.

2. Qualität als Schutzschild

In volatilen Phasen zeigt sich oft, welche Unternehmen wirklich solide aufgestellt sind. Fokussieren Sie sich auf Qualitätsaktien mit starken Bilanzen, stabilen Cashflows und nachhaltigen Geschäftsmodellen. Diese "Felsen in der Brandung" bieten nicht nur Sicherheit, sondern oft auch attraktive Dividendenrenditen. Ein Tipp: Schauen Sie sich Unternehmen an, die auch in früheren Krisen ihre Dividenden stabil gehalten oder sogar erhöht haben. Das zeugt von finanzieller Stärke und Managementqualität.

3. Flexibilität durch liquide Mittel

Cash mag in Zeiten niedriger Zinsen unattraktiv erscheinen, ist aber ein unterschätztes strategisches Instrument. Eine gesunde Cashquote ermöglicht es Ihnen, schnell auf Opportunitäten zu reagieren, die sich in volatilen Märkten ergeben. Mein Rat: Halten Sie je nach Risikoneigung zehn bis 20 Prozent ihres Portfolios in hochliquiden Mitteln. Das gibt Ihnen die Flexibilität, bei Kursrücksetzern gezielt zuzukaufen, ohne bestehende Positionen auflösen zu müssen.

4. Aktives Risikomanagement

Volatilität erfordert ein proaktives Risikomanagement. Setzen Sie klare Stop-Loss-Marken, um größere Verluste zu begrenzen. Gleichzeitig sollten Sie aber auch Ihre Gewinner laufen lassen - eine der schwierigsten Übungen für viele Anlegerinnen und Anleger. Eine Strategie, die ich gerne anwende: Das "Rebalancing" des Portfolios. Verkaufen Sie regelmäßig einen Teil Ihrer Gewinner und reinvestieren Sie in unterbewertete Positionen. So bleiben Sie Ihrer Strategie treu und nutzen gleichzeitig Marktineffizienzen.

5. Psychologie als Erfolgsfaktor

Letztlich ist erfolgreiches Investieren in volatilen Märkten auch eine Frage der mentalen Stärke. Panikverkäufe sind der häufigste Grund, warum Anlegerinnen und Anleger langfristig hinter der Marktentwicklung zurückbleiben. Mein wichtigster Tipp: Entwickeln Sie einen Investmentplan und halten Sie daran fest. Überprüfen Sie Ihre Strategie regelmäßig, aber lassen Sie sich nicht von täglichen Kursschwankungen aus der Ruhe bringen.

Fazit:

Volatilität gehört zum Investieren wie das Salz in der Suppe. Mit der richtigen Strategie und einem kühlen Kopf können Sie nicht nur die Risiken managen, sondern auch die Chancen nutzen, die sich in turbulenten Zeiten bieten. Bleiben Sie diversifiziert, fokussieren Sie auf Qualität, behalten Sie Liquidität und orientieren Sie sich an langfristigen Trends. So navigieren Sie auch durch stürmische Gewässer sicher zum Anlageerfolg. In diesem Sinne: Investieren Sie mit Weitsicht und bleiben Sie gelassen. Denn wie schon Warren Buffett sagte: "Sei ängstlich, wenn andere gierig sind, und gierig, wenn andere ängstlich sind."

Butter bei die Fische und gute Entscheidungen!

Von Heiko Löschen, Geschäftsführer der GSP asset management in Münster.

