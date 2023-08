Tupperware-Aktie gefragt: Was Anleger über den Tupperware-Konzern wissen müssen

Konzerngeschichte

Der Tupperware-Konzern ist zweifellos einer der bekanntesten Namen im Bereich der Haushaltsprodukte. Die Geschichte des Unternehmens reicht zurück bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts und ist geprägt von innovativen Produkten und cleverem Marketing.

• Innovative Produkte und erfolgreiches Marketing als Treiber für weltweite Expansion

• Tupperware unterstützt Förderung von Frauen

• Herausforderungen und Neuausrichtung des Geschäftsmodells



Direktvertrieb durch Hausfrauen

Die Geschichte von Tupperware begann in den 1940er Jahren, als der visionäre Erfinder Earl Tupper die Idee hatte, praktische und verschließbare Kunststoffbehälter zu entwickeln, die Lebensmittel länger frisch halten sollten, wie das Unternehmen in einem Rückblick auf die eigene Geschichte berichtet. Mit dieser Idee gründete er die Tupper Plastics Company und begann, seine Produkte auf dem Markt zu etablieren.

Earl Tupper revolutionierte die Welt der Haushaltswaren, als er das "Tupperware Party"-Konzept einführte, wie die Mitteldeutsche Zeitung berichtet. Statt seine Produkte in Geschäften zu verkaufen, setzte er demnach auf den Direktvertrieb durch Hausfrauen, die Tupperware-Partys veranstalteten. Diese Vertriebsmethode ermöglichte es den Kundinnen, die Produkte in einem entspannten und geselligen Umfeld kennenzulernen, was zu einer beispiellosen Nachfrage führte.

Ein weiterer wichtiger Faktor für den Erfolg von Tupperware war ein patentierter innovativer Verschlussmechanismus, der sicherstellte, dass die Behälter luftdicht verschlossen waren und Lebensmittel länger frisch hielten. Dies verlieh den Produkten von Tupperware einen klaren Vorteil gegenüber anderen Behältnissen auf dem Markt, wie der Spiegel berichtet.

In den folgenden Jahren erlebte das Unternehmen ein rasantes Wachstum und erweiterte seine Geschäftstätigkeiten über die Grenzen der USA hinaus. Tupperware begann international, unter anderem auch in Deutschland, zu expandieren und etablierte sich erfolgreich weltweit.

Vorreiter in den Bereichen soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit

Tupperware war ein Vorreiter in Bezug auf soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit in der Unternehmensführung. Schon früh engagierte sich das Unternehmen für die Förderung von Frauen in der Arbeitswelt, indem es ihnen die Möglichkeit gab, als unabhängige Beraterinnen an den Tupperware-Partys teilzunehmen und finanziell unabhängig zu werden. Dieses Konzept stärkte die Position der Frauen in der Gesellschaft und half vielen, ihre wirtschaftliche Situation zu verbessern, wie Tupperware selbst berichtet.

Darüber hinaus hat Tupperware frühzeitig auf die Bedeutung von Umweltschutz und Nachhaltigkeit gesetzt. Das Unternehmen setzte sich für die Verwendung wiederverwertbarer Materialien in der Produktion ein und arbeitete kontinuierlich daran, seine Produktionsprozesse umweltfreundlicher zu gestalten, wie aus einer Mitteilung des Unternehmens hervorgeht. Es unterstützte laut eigenen Angaben außerdem soziale und ökologische Projekte und engagierte sich für verschiedene Wohltätigkeitsinitiativen.

Tupperware unter Druck

Trotz seines langjährigen Erfolgs und seiner stabilen Marktposition hatte Tupperware in den letzten Jahrzehnten auch mit einigen Herausforderungen zu kämpfen. Der Wandel der Verbrauchergewohnheiten und der Einfluss des E-Commerce erforderten eine Neuausrichtung des Geschäftsmodells. Das Unternehmen investierte in die Digitalisierung und nutzte Online-Vertriebskanäle, um die Reichweite zu erweitern und mit der modernen Zeit Schritt zu halten, so dass ZDF. Trotz der Versuche, den Herausforderungen gerecht zu werden, ist das Unternehmen in der Vergangenheit wiederholt unter Druck geraten. So war die Lage im April 2023 beispielsweise so bedrohlich, dass "die Fortsetzung des Geschäftsbetriebs angesichts von Liquiditätsengpässen ungewiss sei".

Redaktion finanzen.net