Lithium Americas Argentina: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Lithium Americas Argentina präsentierte in der am 21.03.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

In Sachen EPS wurden 7,93 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lithium Americas Argentina 0,025 USD je Aktie eingenommen.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,123 USD und einen Umsatz von 23,99 Millionen USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.net