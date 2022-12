Looking Glass Labs Aktie News: Anleger schicken Looking Glass Labs am Dienstagvormittag auf rotes Terrain

Die Looking Glass Labs-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 09:22 Uhr um 4,9 Prozent auf 0,270 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Looking Glass Labs-Aktie bisher bei 0,270 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,278 EUR. Von der Looking Glass Labs-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 164.630 Stück gehandelt.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Looking Glass Labs Ltd Registered Shs Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Looking Glass Labs Ltd Registered Shs Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Looking Glass Labs Ltd Registered Shs

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com