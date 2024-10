Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Freitagnachmittag im Minusbereich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Lucid gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lucid-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 2,50 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 2,50 USD. In der Spitze büßte die Lucid-Aktie bis auf 2,48 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,50 USD. Bisher wurden heute 831.949 Lucid-Aktien gehandelt.

Am 15.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 5,31 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Lucid-Aktie ist somit 112,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,30 USD. Dieser Wert wurde am 24.04.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,02 Prozent.

Für Lucid-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Lucid am 05.08.2024. Lucid hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,40 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32,95 Prozent auf 200,58 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 150,87 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte Lucid Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Lucid rechnen Experten am 11.11.2025.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,173 USD je Lucid-Aktie belaufen.

