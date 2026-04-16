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MÄRKTE ASIEN/Gewinnmitnahmen

17.04.26 06:46 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Amplitude Energy Limited Registered Shs
1,04 EUR -0,02 EUR -1,89%
Charts|News|Analysen
Kweichow Moutai Co Ltd (A)
1.462,84 CNY -4,66 CNY -0,32%
Charts|News|Analysen
SK hynix Inc.
1.155.000,00 KRW 19.000,00 KRW 1,67%
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
308,00 EUR -11,00 EUR -3,45%
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Zip Co
1,20 EUR 0,13 EUR 12,34%
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Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach den teils kräftigen Aufschlägen an den Vortagen geht es am Freitag an den Börsen in Ostasien mit den Indizes etwas nach unten - trotz leicht positiver Vorgaben der Wall Street. Marktbeobachter sprechen von Gewinnmitnahmen, zumal vor dem handelsfreien Wochenende, an dem auf neue Entwicklungen insbesondere im Iran-Krieg und bei den Ölpreisen nicht unmittelbar reagiert werden kann. Dazu sind die Ölpreise gegenüber der gleichen Vortageszeit um rund 3 Dollar gestiegen auf gut 98 Dollar bei der Sorte Brent.

In Tokio büßt der Topix 0,9 Prozent ein, in Seoul der Kospi 0,4 Prozent. Beide Indizes liegen damit weiter nah an ihren Rekordhochs. Der HSI in Hongkong fällt um 1,3 Prozent, der Shanghai-Composite um 0,3 Prozent. In Sydney kommt das Marktbarometer S&P/ASX-200 um 0,3 Prozent zurück.

Während positiv zur Kenntnis genommen wird, dass zwischen Israel und Libanon ein zehntägiger Waffenstillstand in Kraft getreten ist, könnte am Wochenende laut US-Präsident Trump ein weiteres Treffen zwischen den USA und dem Iran stattfinden. Dabei überwiegt an den Märkten weiter die Hoffnung auf eine Annäherung.

Dass viele Indizes trotz des Energiepreisschocks und der Sperrung der Straße von Hormus inzwischen wieder das Niveau erreicht haben, das sie vor Ausbruch des Krieges hatten, überrascht viele Marktteilnehmer, so auch Andrew Chorlton, Rentenexperte bei M&G. "Der Kontrast ist ziemlich stark zwischen dem, was politische Entscheidungsträger und Zentralbanker über die Risiken sagen, die dieser (Konflikt) mit sich bringt, und dem, was der Markt impliziert", sagt er. Seiner Meinung nach müsste ein zusätzlicher Risikoaufschlag eingepreist werden, entweder für das Wachstum oder für die Inflation.

Im Fokus stehen bei Börsianern weiter Technologieaktien, nachdem insbesondere Aktien von Halbleiterherstellern zuletzt von anhaltender KI-Fantasie nach oben gezogen wurden. Dazu meldete Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) am Donnerstag nach Handelsende starke Quartalsergebnisse und stärkte das Vertrauen in den Sektor. Der weltweit größte Auftragsfertiger für Chips meldete einen Gewinnsprung von rund 58 Prozent auf ein Rekordniveau, angetrieben von der weltweit steigenden Nachfrage nach KI-Prozessoren. Dessen ungeachtet werden auch bei TSMC Gewinne mitgenommen, die Aktie fällt um 2,4 Prozent. In Seoul kommen SK Hynix um 2,2 und Samsung Electronics um 0,8 Prozent zurück.

In Shanghai verbilligen ich Kweichow Moutai um gut 4 Prozent, nachdem der Spirituosenhersteller schwächere Jahresergebnisse gemeldet hat..

In Sydney gewinnen Amplitude Energy 1,7 Prozent. Treiber ist eine Vereinbarung zur Lieferung von Erdgas an AGL Energy. AGL Energy geben um 0,7 Prozent nach. Der Zahlungsdienstleister Zip hat seine Jahresgewinnprognose aufgrund des starken Wachstums in den USA angehoben. Der Markt goutiert das mit einem Plus von 14,4 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.931,40 -0,3 +2,5 08:00

Topix 500 (Tokio) 2.947,78 -0,9 +10,8 08:00

Kospi (Seoul) 6.202,76 -0,4 +47,2 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 26.046,70 -1,3 +1,6 10:00

Shanghai-Composite 4.043,45 -0,3 +1,9 09:00

Straits-Times (Singapur) 4.996,30 -0,2 +7,5 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 7.647,75 +0,4 -11,6 10:00

KLCI (Malaysia) 1.691,24 +0,1 +0,7 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 09:05 % YTD

EUR/USD 1,1780 -0,0 1,1781 1,1801 +0,3

EUR/JPY 187,84 +0,2 187,48 187,43 +2,1

EUR/GBP 0,8711 +0,0 0,8708 0,8691 -0,1

USD/JPY 159,43 +0,2 159,18 158,80 +1,8

USD/KRW 1.479,30 -0,0 1.479,41 1.472,50 +2,7

USD/CNY 6,8246 +0,1 6,8208 6,8170 -2,4

USD/CNH 6,8253 +0,1 6,8210 6,8150 -2,2

USD/HKD 7,8283 +0,1 7,8242 7,8286 +0,6

AUD/USD 0,7167 +0,1 0,7160 0,7186 +7,4

NZD/USD 0,5885 -0,1 0,5890 0,5909 +2,2

BTC/USD 74.829,97 -0,5 75.236,42 75.076,66 -14,7

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 93,40 -1,4 -1,29 94,69

Brent/ICE 98,18 -1,2 -1,21 99,39

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.797,60 +0,2 9,82 4.787,78

Silber 79,11 +0,9 0,71 78,41

Platin 2.090,82 +0,2 4,91 2.085,91

Angaben ohne Gewähr

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 17, 2026 00:47 ET (04:47 GMT)

In eigener Sache

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Nachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

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Analysen zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

DatumRatingAnalyst
14.10.2016Taiwan Semiconductor Manufacturing Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
18.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
12.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyDeutsche Bank Securities
28.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
14.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
18.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
12.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyDeutsche Bank Securities
28.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
14.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyCitigroup Corp.
17.03.2011Taiwan Semiconductor Manufacturing overweightMorgan Stanley
DatumRatingAnalyst
14.10.2016Taiwan Semiconductor Manufacturing Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
01.06.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing neutralGoldman Sachs Group Inc.
02.09.2011Taiwan Semiconductor Manufacturing holdJefferies & Company Inc.
08.10.2009Taiwan Semiconductor DowngradeUBS AG
06.01.2009Taiwan Semiconductor neues KurszielCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
28.04.2006Update Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Am Tech/ JSA Research
08.03.2005Update Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Susquehanna Financial

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