MÄRKTE ASIEN/Keine Begeisterung über Einigung USA-EU an den Börsen

DOW JONES--Der Zollkompromiss zwischen den USA und der EU sorgt am Montag an den asiatischen Börsen nicht für Euphorie - die Indizes fallen zum Teil sogar. Die Europäische Union und die USA haben sich auf eine Grundsatzvereinbarung zur Beilegung des Zollkonflikts geeinigt, wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und US-Präsident Donald Trump mitteilten. Der Zollsatz auf die meisten EU-Exporte in die USA soll bei 15 Prozent liegen. Der große Vorbehalt gegenüber dem Abkommen sei, dass noch nichts schriftlich fixiert sei, urteilt ING-Ökonom Carsten Brzeski. Zudem hatten Marktakteure nach dem Abkommen USA-Japan bereits auf eine Einigung gesetzt, so dass auch Vieles bereits eingepreist ist. Von einigen Akteuren ist sogar Enttäuschung darüber zu vernehmen, dass die Einigung wenig konkret sei und Details fehlten bzw. offenbar noch gar nicht ausverhandelt seien.

Gebremst werden die lokalen Aktienmärkte auch vom Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha. Laut CIMB-Analysten stellt dieser ein neues Wachstumshemmnis insbesondere für Thailand dar. Asiatische Aktien mit Bezug zu Europa legen indes zu. Es wird aber auch deutlich, dass die lokalen Märkte mehr auf eigene Themen achten. So verliert der Nikkei-2250 im Mittagshandel 1,0 Prozent auf Punkte - belastet von Elektronik- und Bankaktien. Händler sprechen nach dem jüngsten Anstieg von Gewinnmitnahmen im Vorfeld der in dieser Woche anstehenden Sitzung der japanischen Notenbank. Zudem beschäftigt die japanische Innenpolitik. Ob Ministerpräsident Shigeru Ishiba trotz wachsender Widerstände im Amt bleiben wird, ist unklar.

In China zeigen sich die Märkte uneinheitlich: Während der Schanghai-Composite um 0,2 Prozent fällt, steigt der HSI in Hongkong um 0,4 Prozent. Laut Berichten wollen China und die USA ihren Zollwaffenstillstand um weitere drei Monate verlängern. Allerdings sei dies ein Beleg, dass eine Einigung nicht unmittelbar bevorstehe, so kritische Stimmen. US-Finanzminister Scott Bessent und der chinesische Vizepremier He Lifeng treffen sich im Tagesverlauf in Stockholm. Peking dürfte auf der bevorstehenden Sitzung des Politbüros im Juli kein neues fiskalisches Stimuluspaket ankündigen, warnen die Ökonomen von Barclays vor entsprechenden Hoffnungen des Marktes. Auch an den Börsen in Australien und Südkorea tut sich wenig - auch hier löst die Einigung zwischen den USA und der EU kaum positive Impulse aus.

