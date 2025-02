MARKT/DAX auf weiterem Allzeithoch

Der DAX markiert am späten Donnerstagvormittag neue Allzeithochs. Er steigt um gut 1 Prozent auf 21.806 Punkte. Während es von einer Seite heißt, der DAX könne nun schnell bis 22.000 laufen, heißt es in den Mußler-Briefen, ein Anlauf in den Bereich um 21.900 sei eine Ausstiegsgelegenheit. Hier verliefen zwei Trendkanäle, einer bei 21.880, der andere bei 21.910 Punkten. Ein Marktanalyst meint, dass nach dem Bruch des kurzfristigen Aufwärtstrends am Montag und der 2.000-Punkte-Rally zuvor der Konsolidierungsbedarf noch nicht abgearbeitet sei.

Andererseits markiert mit SAP der größte DAX-Wert ebenfalls neue Rekorde. Auch Deutsche Börse, Deutsche Telekom und Heidelberg Materials liegen auf Allzeit- oder Mehrdekadenhochs.

February 06, 2025 05:20 ET (10:20 GMT)