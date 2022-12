Japans Börse schließt in Grün - Shanghai Composite beendet Handel im Plus

Anleger in Asien griffen am Montag zu.

In Tokio gewann der japanische Leitindex Nikkei schlussendlich 0,65 Prozent auf 26.405,87 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland legte der Shanghai Composite letztlich 0,65 Prozent auf 3.065,56 Zähler zu. In Hongkong befand sich der Hang Seng am Montag noch im Feiertag. Am 23. Dezember schloss er 0,44 Prozent niedriger bei 19.593,06 Punkten.

Da sich in Europa und den USA die Märkte weiterhin in der Pause anlässlich des Weihnachtsfest befinden, herrschte an den Märkten in Fernost eine freundliche Stimmung.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: WIANGYA / Shutterstock.com