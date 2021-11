Medigene Aktie News: Medigene tendiert fester

Aktien in diesem Artikel Medigene 3,67 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Medigene nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 3,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Medigene-Aktie sogar auf 3,68 EUR Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,68 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Medigene-Aktien beläuft sich auf 7.707 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 08.01.2021 auf bis zu 5,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,29 EUR. Dieser Wert wurde am 04.11.2020 erreicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Medigene einen Gewinn von 0,570 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Die Medigene AG ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.

