Medigene Aktie News: Medigene am Dienstagmittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Medigene. Das Papier von Medigene befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 1,20 EUR ab.

Die Medigene-Aktie wies um 11:42 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 1,20 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Medigene-Aktie ging bis auf 1,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 1,22 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.712 Medigene-Aktien umgesetzt.

Am 25.03.2024 markierte das Papier bei 2,74 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 128,54 Prozent könnte die Medigene-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,14 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,00 Prozent.

Zuletzt erhielten Medigene-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus.

Medigene gewährte am 26.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Medigene ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,00 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Medigene mit einem Umsatz von insgesamt 3,59 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,59 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Medigene wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 vorlegen.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,427 EUR je Medigene-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Medigene-Aktie

DSW-Watchlist: Diese Aktien performen besonders schlecht

Hot Stocks heute: Besprechung: Fresenius, LPKF Laser und Medigene

Hot Stocks heute: Konter möglich, BioNTech-Trade gestartet, Gold hopp oder top