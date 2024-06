Medigene Aktie News: Hausse bei Medigene am Freitagvormittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Medigene. Die Aktionäre schickten das Papier von Medigene nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 6,3 Prozent auf 1,36 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Medigene-Papiere um 09:04 Uhr 6,3 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Medigene-Aktie bei 1,36 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 1,36 EUR. Bisher wurden via XETRA 137 Medigene-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 2,74 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 101,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,14 EUR ab. Derzeit notiert die Medigene-Aktie damit 19,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Medigene-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus.

Medigene ließ sich am 26.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Medigene ebenfalls 0,00 EUR je Aktie eingebüßt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Medigene in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,59 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,59 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Medigene veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Medigene einen Verlust von -0,427 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

