Medigene Aktie News: Medigene am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Medigene. Die Medigene-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 1,16 EUR.

Die Medigene-Aktie zeigte sich um 15:50 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 1,16 EUR an der Tafel. Den Tageshöchststand markierte die Medigene-Aktie bei 1,20 EUR. Im Tief verlor die Medigene-Aktie bis auf 1,16 EUR. Bei 1,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Medigene-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.571 Stück gehandelt.

Am 25.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,74 EUR an. Der aktuelle Kurs der Medigene-Aktie ist somit 136,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.07.2024 bei 1,06 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Medigene-Aktie derzeit noch 9,05 Prozent Luft nach unten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Medigene am 26.03.2020 vor. Medigene hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,00 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Medigene in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,59 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,59 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Medigene einen Verlust von -0,370 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

