Medigene Aktie News: Medigene am Vormittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Medigene gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Medigene gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,7 Prozent auf 1,18 EUR abwärts.

Die Medigene-Aktie wies um 09:04 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 1,18 EUR abwärts. Der Kurs der Medigene-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,18 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,18 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 500 Medigene-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2,74 EUR. Der aktuelle Kurs der Medigene-Aktie ist somit 133,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,98 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Medigene-Aktie.

Am 26.03.2020 äußerte sich Medigene zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 3,59 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,59 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 14.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Medigene veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,380 EUR je Medigene-Aktie.

