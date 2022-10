Medigene Aktie News: Medigene am Mittwochmittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel Medigene 2,26 EUR

Das Papier von Medigene legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 2,36 EUR. Kurzfristig markierte die Medigene-Aktie bei 2,36 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 2,36 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 204 Medigene-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,59 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 48,53 Prozent Plus fehlen der Medigene-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.09.2022 bei 1,75 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 02.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Medigene veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 09.11.2023.

Den erwarteten Gewinn je Medigene-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 0,030 EUR fest.

