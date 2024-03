Meituan Dianping (B) UnSp Amer DO Receipt Repr 2 B: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Werte in diesem Artikel

Meituan Dianping (B) UnSp Amer DO Receipt Repr 2 B hat sich am 25.03.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2023 beendeten Quartals geäußert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,20 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 8,74 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Experten hatten einen Gewinn von 0,091 USD je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 10,14 Milliarden USD erwartet.

In Sachen EPS wurden 0,630 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meituan Dianping (B) UnSp Amer DO Receipt Repr 2 B -0,320 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 32,66 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 39,06 Milliarden USD ausgewiesen.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 0,541 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 38,40 Milliarden USD gerechnet.

