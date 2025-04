DAX vorbörslich höher -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün -- CANCOM bestätigt Jahresprognose trotz schwachem Start -- Trump mit weiterer Kehrtwende

Der deutsche Leitindex steht am Mittwoch vor einem freundlichen Handelsstart.

Der DAX wird vor Börsenbeginn höher gesehen.

Der TecDAX dürfte ebenfalls zunächst im Plus notieren.

Am Mittwoch erwarten Händler eine wahre Flut an wichtigen Konjunkturdaten und Unternehmenszahlen. Viele Veröffentlichungen wurden aufgrund des bevorstehenden Mai-Feiertags auf diesen Tag vorgezogen. "Unter dem Strich kann sich an solchen Tagen keine echte Meinung über die angemessene Marktrichtung durchsetzen", sagt ein Händler. Er rechnet daher mit einer volatilen Seitwärtsbewegung.

