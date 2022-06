MOLOGEN Aktie News: MOLOGEN kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Zum Vortag unverändert notierte die MOLOGEN-Aktie um 07.06.2022 09:22:00 Uhr im HAM-Handel bei 0,005 EUR. Den Tageshöchststand markierte die MOLOGEN-Aktie bei 0,005 EUR. Die MOLOGEN-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,005 EUR nach. Bei 0,005 EUR ging der Anteilsschein in den HAM-Handel.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,076 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.06.2021 erreicht. 93,421 Prozent Plus fehlen der MOLOGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,004 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MOLOGEN-Aktie 25,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 12.05.2022 äußerte sich MOLOGEN zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals.

Den erwarteten Gewinn je MOLOGEN-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,164 EUR fest.

