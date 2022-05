MOLOGEN Aktie News: MOLOGEN bricht am Donnerstagnachmittag ein

Um 26.05.2022 16:22:00 Uhr ging es für die MOLOGEN-Aktie nach unten. Im HAM-Handel fiel das Papier um 13,3 Prozent auf 0,007 EUR. In der Spitze büßte die MOLOGEN-Aktie bis auf 0,007 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 0,007 EUR.

Am 16.06.2021 erreichte der Anteilsschein mit 0,076 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 91,447 Prozent Plus fehlen der MOLOGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 0,004 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 62,500 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 23.05.2022 hat MOLOGEN in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt.

Von Analysten wird erwartet, dass MOLOGEN im Jahr 2023 0,164 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

