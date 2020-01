Bye-bye Britain: Johnson sieht mit Brexit "Anbruch einer neuen Ära"

Großbritannien verlässt Europäische Union

Mehr als dreieinhalb Jahre nach dem Brexit-Votum der Briten hat Großbritannien am Freitag um 24 Uhr (MEZ) die Europäische Union verlassen. Das Land war mehr als 47 Jahre lang Mitglied in der Staatengemeinschaft und ihren Vorgängerorganisationen. Diese Ära geht nun zu Ende. In einer Übergangsphase bis zum Ende des Jahres verhandeln London und Brüssel noch über die politischen Beziehungen.

Begangen wurde der Austritt in London (23 Uhr Ortszeit) ohne großen Pomp. Das Londoner Wahrzeichen Big Ben läutete nicht. Der Uhrturm des Parlaments wird derzeit aufwendig restauriert und hätte dafür extra hergerichtet werden müssen. Premierminister Boris Johnson wird am Abend eine Rede halten, die im Fernsehen übertragen wird. Am Parliament Square weht an allen Fahnenmasten der Union Jack. An die Fassade des Regierungssitzes Downing Street wurde ein Countdown projiziert. Ein Feuerwerk war nicht geplant.

Ausgelassener will der Chef der Brexit-Partei, Nigel Farage, mit seinen Mitstreitern den EU-Austritt feiern. Die Initiative "Leave means Leave" hat für Freitagabend eine Party vor dem Parlament geplant. Auch in anderen Teilen des Landes wird gefeiert.

Johnson sieht mit Brexit "Anbruch einer neuen Ära"

"Dies ist der Moment, in dem die Morgendämmerung hereinbricht und sich der Vorhang für einen neuen Akt hebt", heißt es in dem Text der Rede, die für Freitagabend geplant war. "Dies ist der Anbruch einer neue Ära, in der wir nicht länger akzeptieren, dass Ihre Chancen im Leben - die Chancen im Leben Ihrer Familie - davon abhängen sollten, in welchem Teil des Landes Sie aufwachsen. Dies ist der Moment, in dem wir beginnen, uns zu vereinen und uns zu verbessern." Es sei seine Aufgabe, das Land zusammen- und voranzubringen. "Und das Wichtigste, das heute Abend gesagt werden muss, ist, dass dies kein Ende ist, sondern ein Anfang... Es ist ein Moment echter nationaler Erneuerung und Veränderung."

Johnsons Büro veröffentlichte die Auszüge aus der Rede vorab.

London (Reuters / dpa-AFX)

