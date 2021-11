NEL ASA Aktie News: NEL ASA mit stabiler Tendenz

Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die NEL ASA-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Frankfurt bei 1,75 EUR. Zwischenzeitlich stieg die NEL ASA-Aktie sogar auf 1,78 EUR Die NEL ASA-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,73 EUR ab. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,75 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 275.417 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Am 14.01.2021 markierte das Papier bei 3,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Am 06.10.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,19 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 21,00 NOK. In der NEL ASA-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -0,287 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Nel ASA ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute.

