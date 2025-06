Niederlande rufen nach US-Angriff zur Deeskalation auf

DEN HAAG (dpa-AFX) - Nach den US-Angriffen auf iranische Atomanlagen hat die niederländische Regierung alle an dem Konflikt beteiligten Parteien zur Zurückhaltung aufgerufen. Verhandlungen seien der einzige Weg zu einem dauerhaften Frieden, sagte der amtierende Ministerpräsident Dick Schoof nach einer Dringlichkeitssitzung des Nationalen Sicherheitsrats in Den Haag.

Zwei Tage vor dem mit Spannung erwarteten Nato-Gipfel in Den Haag betonte Schoof laut Angaben der Zeitung "De Telegraaf" zugleich, es sei "von größter Bedeutung, dass der Iran niemals eine Atommacht wird". Er rief die Regierung in Teheran auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. "Deeskalation ist jetzt von größter Bedeutung", sagte Schoof.

Mit Blick auf das Nato-Treffen sagte der Ministerpräsident: "Natürlich prüfen wir je nach aktueller Lage, was diese für den Nato-Gipfel bedeuten könnte." Zuvor waren in niederländischen Medien Überlegungen laut geworden, ob US-Präsident Donald Trump angesichts möglicher Vergeltungsangriffe des Irans seine Teilnahme absagen könnte. "Ich gehe davon aus, dass Donald Trump kommt; wir haben bislang keine gegenteilige Nachricht erhalten", sagte Schoof nach Angaben der Nachrichtenagentur ANP.

Die USA hatten in der Nacht zum Sonntag an der Seite Israels in den Krieg mit dem Iran eingegriffen und laut US-Präsident Donald Trump Irans "entscheidende Anlagen zur Uran-Anreicherung" komplett zerstört. Die iranische Führung drohte inzwischen mit Konsequenzen./xx/DP/he