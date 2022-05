Nikola Aktie News: Nikola tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Nikola 6,33 EUR

Das Papier von Nikola befand sich um 04.05.2022 16:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,9 Prozent auf 6,61 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Nikola-Aktie ging bis auf 6,61 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,69 EUR. Bisher wurden via XETRA 13.843 Nikola-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 30.06.2021 auf bis zu 16,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 59,19 Prozent. Am 24.02.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,66 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nikola-Aktie.

Am 24.02.2022 äußerte sich Nikola zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals. Nikola hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,23 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,17 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 0,00 USD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.05.2022 erfolgen. Die Veröffentlichung der Nikola-Ergebnisse für Q1 2023 erwarten Experten am 05.05.2023.

Experten gehen davon aus, dass Nikola im Jahr 2023 -0,935 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

