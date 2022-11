Nikola Aktie News: Nikola am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Nikola 2,98 EUR

Der Nikola-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 3,7 Prozent auf 3,00 EUR. Die Nikola-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,99 EUR ab. Mit einem Wert von 3,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Nikola-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 74.261 Stück gehandelt.

Am 05.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,15 EUR an. Der derzeitige Kurs der Nikola-Aktie liegt somit 77,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,88 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,05 Prozent.

Am 03.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Nikola vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,28 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,14 USD je Aktie erwirtschaftet.

Am 23.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Nikola veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Nikola im Jahr 2022 -1,290 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

