Nikola Aktie News: Hausse bei Nikola am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel Nikola 7,12 EUR

10,39% Charts

News

Analysen

Die Nikola-Aktie konnte um 05.05.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 13,4 Prozent auf 7,16 EUR. Bei 7,65 EUR erreichte die Nikola-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 6,83 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 23.211 Nikola-Aktien umgesetzt.

Am 30.06.2021 markierte das Papier bei 16,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 55,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.02.2022 (5,66 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 24.02.2022 äußerte sich Nikola zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,23 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nikola ein EPS von -0,17 USD in den Büchern gestanden. Nikola hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 0,00 USD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 USD erzielt hatte.

Am 09.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,935 USD je Nikola-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

Kritik an falschen Versprechungen: So will die US-Börsenbehörde SEC SPAC-Anleger schützen

Historie, Umsätze, Pläne: Das sollten Anleger zu Tesla-Konkurrent Nikola wissen

NEL ASA-Aktie: Die Konzerngeschichte des Wasserstoffunternehmens aus Norwegen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nikola Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nikola Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nikola

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com