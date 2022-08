Nikola Aktie News: Nikola am Montagnachmittag mit sattem Kursplus

Aktien in diesem Artikel Nikola 8,34 EUR

Das Papier von Nikola legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 14,2 Prozent auf 8,73 EUR. Bei 8,77 EUR erreichte die Nikola-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,84 EUR. Zuletzt wechselten 44.800 Nikola-Aktien den Besitzer.

Am 05.11.2021 markierte das Papier bei 13,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nikola-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.07.2022 bei 4,34 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 101,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 04.08.2022 lud Nikola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Nikola hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,14 USD je Aktie gewesen.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Nikola am 03.11.2022 präsentieren.

2022 dürfte Nikola einen Verlust von -1,258 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

