Nikola Aktie News: Anleger greifen bei Nikola zu

Zuletzt stieg die Nikola-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 7,75 EUR. Die Nikola-Aktie legte bis auf 7,75 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,64 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 12.870 Nikola-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 25,43 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.01.2021 erreicht. Am 19.01.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nikola-Verlust in Höhe von -0,744 USD je Aktie aus.

Die Nikola Corp. ist ein im Transportsektor tätiges Unternehmen. Die Gesellschaft stellt emissionsfreie batterie- und wasserstoffelektrische Fahrzeuge, Antriebe von Elektrofahrzeugen, Fahrzeugkomponenten sowie Energiespeichersysteme her. Zudem bietet Nikola Services im Bereich Infrastruktur von Wasserstofftankstellen an.

