Nikolas Speer wird Chef Bankenaufsicht bei der Bafin

DOW JONES--Nikolas Speer (52) hat am Dienstag die Leitung der Abteilung Bankenaufsicht bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) übernommen. Wie die Bafin mitteilte, folgt er auf Raimund Röseler, der in den Ruhestand getreten ist. Der Wirtschaftsingenieur Speer ist seit mehr als zwei Jahrzehnten in der Bankenbranche tätig und war zuletzt unter anderem Risikovorstand der HSBC Deutschland.

Wer­bung Wer­bung

Speer begann seine Karriere 1999 bei der Beratungsgesellschaft Oliver Wyman. Von 2004 bis 2018 arbeitete er in unterschiedlichen Positionen bei der Commerzbank, zuletzt als Bereichsleiter Kreditrisikomanagement. Danach war Speer bei der HSBC Deutschland für die finanziellen Risiken verantwortlich und gehörte ab 2021 als Chief Risk Officer dem Vorstand an. Zusätzlich verantwortete er ab 2023 das Kreditrisikomanagement der HSBC Continental Europe in Paris.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

April 01, 2025 09:38 ET (13:38 GMT)