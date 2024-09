NIO Aktie News: NIO zieht am Nachmittag deutlich an

Blick auf NIO-Kurs

Die Aktie von NIO zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von NIO legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 5,8 Prozent auf 4,49 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 5,8 Prozent auf 4,49 USD zu. Bei 4,56 USD erreichte die NIO-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,40 USD. Zuletzt wechselten 2.899.174 NIO-Aktien den Besitzer.

Bei 10,91 USD erreichte der Titel am 07.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 143,26 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,61 USD am 23.04.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 19,51 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte NIO 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 06.06.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,36 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,53 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,32 Prozent auf 1,38 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,25 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -8,755 CNY je NIO-Aktie belaufen.

