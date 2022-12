NIO Aktie News: NIO am Nachmittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel NIO 11,41 EUR

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von NIO zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 2,5 Prozent auf 11,56 EUR. In der Spitze legte die NIO-Aktie bis auf 11,65 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 11,30 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 9.224 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 04.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,52 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 62,12 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2022 bei 8,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 34,42 Prozent wieder erreichen.

Am 10.11.2022 hat NIO in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS lag bei -2,11 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,36 CNY je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat NIO im vergangenen Quartal 13.002,10 CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NIO 9.805,30 CNY umsetzen können.

Die NIO-Bilanz für Q4 2022 wird am 23.03.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -6,510 CNY je NIO-Aktie.

