OSRAM-Aktie aktuell: OSRAM tiefer

Zuletzt ging es für die OSRAM-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 37,95 EUR. Die OSRAM-Aktie sank bis auf 37,94 EUR. Bei 38,26 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 48.835 OSRAM-Aktien den Besitzer.

Am 12.02.2020 markierte das Papier bei 48,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Am 19.03.2020 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,50 EUR ab.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 36,23 EUR an. Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem OSRAM-Gewinn in Höhe von 1,15 EUR je Aktie aus.

OSRAM ist einer der führenden Lichthersteller weltweit. Das Unternehmen bietet Beleuchtungsprodukte und -lösungen entlang der gesamten Lichtwertschöpfungskette an. Dazu gehören Lichtquellen (Glühlampen, Halogenlampen, Leuchtstofflampen, Hochdruckentladungslampen, LED und OLED), Vorschaltgeräte, Beleuchtungskomponenten sowie vollständige Leuchten, Lichtmanagementsysteme und Beleuchtungslösungen. Diese werden sowohl für Endkunden als auch professionelle Anwender entwickelt. Die Systeme werden in einer Vielzahl von Bereichen eingesetzt. So werden beispielsweise für die Automobilindustrie Lichtquellen und -systeme für Front-, Rück-, Signal- und Innenbeleuchtung und Sensorik hergestellt. Aber auch in Displays, Mobiltelefonen, in den Bereichen Projektion und Unterhaltung oder Industrie und Medizin kommen Produkte von OSRAM zum Einsatz. Anfang Dezember 2019 wurde Osram vom östereichischen Unternehmen AMS übernommen.

Die aktuellsten News zur OSRAM-Aktie

Erste Schätzungen: OSRAM legt Quartalsergebnis vor

OSRAM beendet Kinolampenproduktion in Eichstätt

HSBC und UBS bekommen ams-Aktien weitgehend los - Kurs steigt

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: AR Pictures / Shutterstock.com