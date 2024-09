Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Freitagnachmittag auf Höhenflug

Blick auf Peloton Interactive-Kurs

Die Aktie von Peloton Interactive zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Peloton Interactive-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 6,8 Prozent auf 4,56 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Peloton Interactive-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 6,8 Prozent auf 4,56 USD. Bei 4,64 USD erreichte die Peloton Interactive-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,35 USD. Der Tagesumsatz der Peloton Interactive-Aktie belief sich zuletzt auf 402.652 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,24 USD. Dieser Kurs wurde am 06.01.2024 erreicht. Gewinne von 58,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 2,71 USD fiel das Papier am 03.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Peloton Interactive-Aktie 40,57 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Peloton Interactive-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,833 USD.

Peloton Interactive ließ sich am 22.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 643,60 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 642,10 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 31.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,596 USD je Peloton Interactive-Aktie.

